Coronavirus, numeri costanti in regione. Altalena per i ricoveri

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.955.073 casi di positività, 2.660 in più rispetto a ieri, su un totale di 13.828 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.004 molecolari e 7.824 test antigenici rapidi.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19,2%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 54,9 anni.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 33 (+3 rispetto a ieri, pari al +10%), l’età media è di 66,1 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.123 (+17 rispetto a ieri, +1,5%), età media 76,4 anni.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 1 a Parma (invariato), 3 a Reggio Emilia (invariato), 6 a Modena (invariato), 12 a Bologna (-1), 5 a Ferrara (+3), 3 a Ravenna (invariato), 1 a Forlì (invariato); 1 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Cesena (come ieri) e nel Circondario imolese (come ieri).

I ricoveri a Modena

Ad oggi, sono presenti tra Policlinico e Baggiovara 88 pazienti con riscontro di tampone positivo 84 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 55 sono al Policlinico, 29 a Baggiovara) e 4 in terapia intensiva (3 al Policlinico, 1 all’Ospedale Civile). Circa il 33% dei pazienti (età media 74 anni) è ricoverato per le conseguenze del Covid-19, mentre il restante 67% (età media 73 anni) per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo.

Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, 14 ottobre, notiamo un aumento dei ricoveri e la stabilità di quelli in terapia intensiva. Il dato conferma, comunque, la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.

Un anno fa, 28 ottobre 2021, i ricoverati erano 20 totali, di cui 5 tra terapia intensiva e semintensiva.

Contagi per provincia

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 476 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 397.241), seguita da Reggio Emilia (414 su 222.456); poi Modena (337 su 296.213), Parma (323 su 166.851), Ferrara (271 su 141.252) e Ravenna (240 su 185.317); quindi Piacenza (174 su 102.596), Rimini (138 su 182.348), Cesena (124 su 109.796) e Forlì (96 su 91.098); infine il Circondario Imolese, con 67 nuovi casi su un totale di 59.905.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 39.001 (-556). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 37.845 (-576), il 97% del totale dei casi attivi.

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 3.209 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.897.844.

Purtroppo, si registrano 7 decessi di persone positive, alcuni dei quali riferiti ai giorni scorsi:

1 in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 85 anni);

1 a Modena (una donna di 84 anni);

1 in provincia di Bologna (un uomo di 73 anni);

1 a Ferrara (una donna di 95 anni);

1 in provincia di Ravenna (un uomo di 91 anni);

2 in provincia di Fori-Cesena (due uomini residenti nel forlivese rispettivamente di 77 e 81 anni).

Non si registrano decessi in provincia di Piacenza, Parma, Rimini e nel Circondario imolese.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 18.228.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 10.972.872 dosi; sul totale sono 3.801.506 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,6%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.969.202.