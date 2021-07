Covid, casi in risalita a Modena: 20 nuovi positivi

In provincia di Modena oggi salgono a 20 i nuovi positivi. Fra loro 16 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 3 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, uno attraverso test per le categorie a rischio.

I comuni interessati dai contagi odierni: Finale Emilia 1, Fiorano M. 2, Formigine 2, Modena 7, Sassuolo 7 e fuori provincia 1.

Prosegue la striscia di giornate senza decessi, nè ricoveri. Una quindicina i pazienti ancora ospedalizzati, tutti al Policlinico.

Si aggiungono 11 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 63.818.

A ieri sono state somministrate complessivamente 635.775 dosi di vaccino, di cui 384.234 prime dosi e 251.541 seconde dosi.