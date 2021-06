Contagio, solo 7 casi nel modenese. Nessun nuovo ricovero

Non si registrano oggi neppure decessi. I guariti sono 27

Appena 7 nuovi casi di covid oggi in provincia di Modena: 4 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio.

Quattro i comuni interessati: Modena 4, San Cesario S/P 1, Savignano S/P 1 e Vignola 1.

Oggi non si registrano nè decessi - fermi a 1.785 - nè ricoveri ospedalieri. I pazienti ancora ospedalizzatri sono 28.

Si aggiungono 27 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 63.544: i casi attivi sono poco più di 300.

Sono state somministrate complessivamente 534.119 dosi di vaccino, di cui 345.505 prime dosi e 188.614 seconde dosi.