Contagi stabili, ancora coinvolti quasi tutti i comuni modenesi

In provincia di Modena oggi si contano 741 nuovi positivi al covid. I sintomatici sono 130; 1 è stato individuato attraverso l'attività di contact tracing; 10 attraverso i test per categoria; per 600 è ancora in corso l'indagine epidemiologica. 611 sono asintomatici, 130 sono sintomatici

I comuni dei casi odierni: Bastiglia 3, Bomporto 11, Campogalliano 12, Carpi 86, Castelfranco E. 29, Castelnuovo R. 11, Castelvetro 2, Cavezzo 9, Concordia 10, Finale Emilia 12, Fiorano M. 20, Formigine 45, Frassinoro 6, Guiglia 12, Lama Mocogno 3, Maranello 26, Marano 4, Medolla 6, Mirandola 23, Modena 182, Montecreto 1, Montefiorino 3, Montese 3, Nonantola 19, Novi 10, Palagano 4, Pavullo 15, Pievepelago 5, Polinago 2, Prignano 6, Ravarino 3, San Cesario S/P 6, San Felice S/P 8, San Possidonio 1, San Prospero 2, Sassuolo 30, Savignano S/P 11, Serramazzoni 8, Sestola 1, Soliera 20, Spilamberto 12, Vignola 27, Zocca 4. Fuori provincia 28.

Si registra purtroppo 1 decesso inserito nel bollettino regionale: una paziente di 83 anni di Modena. Da inizio pandemia i decessi sono stati 2.088.

I ricoveri sono stati 15 nelle ultime 24 ore, ma anche le dimissioni sono molto più rapide che in passato e questo contribuisce a mantenere il totale dei ricoverati sotto la soglia di guardia.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.648.818 dosi di vaccino, di cui 598.028 prime dosi, 567.813 seconde dosi e 480.482 terze dosi.