Modena tornerà ad avere una via dedicata all'artista Tarquinia Molza

Dedicare nuovamente una via di Modena a Tarquinia Molza, o nella stessa strada a lei dedicata fino al 1945 o in un’altra. È la richiesta del Consiglio comunale di Modena che ha approvato, con voto unanime, l’ordine del giorno proposto da Alberto Bosi (Alternativa Popolare) incentrato sulla letterata modenese (1542-1617).

Discendente dell’antica stirpe dei Molza, e sepolta nel Duomo di Modena, nel monumento funebre dedicato alla famiglia, Tarquinia è stata poetessa, letterata, scienziata e virtuosa nel canto. Nipote dell’illustre poeta Francesco Maria Molza (1489-1544), Tarquinia, ricorda la mozione, diresse alla corte di Ferrara il “Concerto delle dame”, un esclusivo gruppo canoro e musicale di sole donne artiste, mentre a Roma venne insignita della cittadinanza onoraria con il titolo di “Unica” per i suoi talenti nelle arti e nelle scienze, come attesta il documento originale dell'onorificenza conservato all’Archivio storico del Comune di Modena. Tarquinia morì a 74 anni a Modena, l’8 agosto 1617, e nel rispetto delle sue volontà testamentarie fu sepolta in Duomo.

Il documento precisa che fino al 1945 a Tarquinia Molza era intitolata l’attuale via Bono da Nonantola, giurista medievale, nativo di Nonantola, che collega via Berengario a viale Francesco Maria Molza. “È opportuno ripristinare il nome della via per dedicarlo a un personaggio modenese – ha puntualizzato Bosi – peraltro donna di notevole spessore, insignita di un titolo prestigioso”.

L’ordine del giorno, dunque, chiede di rintrodurre, nella stessa strada che portava già il suo nome, una via dedicata a Tarquinia Molza o, in alternativa, intitolarle un’altra strada di Modena.

"Desidero esprimere piena soddisfazione per l'approvazione all’unanimità- ha commentato Albert Bosi - Credo sia importante, oltre che giusto, ridare lustro a quest’eccellente figura re-intitolando a suo nome la via che le era stata dedicata fino al 1945, o eventualmente dedicandole una nuova strada nella nostra città – suo luogo natale. In questo modo è possibile preservare la memoria di personaggi modenesi di notevole caratura, che si sono distinti lasciando un segno indelebile nella storia. Penso anche ad esempio a Mary of Modena, che solo in pochissimi conoscono e che invece nel Seicento è stata addirittura Regina d’Inghilterra: anche per lei avevo proposto l’intitolazione di uno spazio pubblico che aveva trovato l’approvazione della commissione toponomastica. Penso anche a Ludovico Antonio Muratori e alla sua casa museo su cui ho riportato l’attenzione poco tempo fa: credo dovrebbe essere maggiormente valorizzata per potenziare l’offerta turistica e culturale del territorio".

Intervenendo al dibattito, Federica Di Padova (Pd) ha parlato di Tarquinia Molza come di una “femminista ante litteram, erudita e anticonvenzionale, in un’epoca in cui certe arti erano precluse alle donne: l’auspicio – ha proseguito Di Padova – è che possa esserle dedicata una via differente rispetto al passato”. Manifestando apprezzamento per la mozione, Enrica Manenti (Movimento 5 stelle) ha chiesto agli uffici di fare il possibile “affinché non si crei confusione con la via dedicata a Francesco Maria Molza”.