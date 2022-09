Modena Nerd 2022: la prima giornata conquista il pubblico

Migliaia di visitatori di tutte le età, un’invasione pacifica all’insegna della cultura nerd: i padiglioni di ModenaFiere hanno aperto le loro porte per un appuntamento ormai tradizionale e amatissimo, che ogni anno conduce a Modena decine di migliaia di visitatori da tutta Italia, e che ha inaugurato la sua sesta edizione con una prima giornata in grande spolvero.

Famiglie e appassionati hanno potuto apprezzare i tanti momenti di spettacolo e le aree interattive - aperte e fruibili anche domani - divertendosi con i videogiochi che hanno fatto la storia e quelli di nuova generazione, per poi acquistare tutto ciò che il mondo nerd ha da offrire nelle centinaia di stand commerciali.

Lato spettacoli, il pianeta delle voci è stato ampiamente rappresentato da Angelo Maggi, il doppiatore di personaggi amatissimi come Robert Downey Junior in Iron Man e il commissario Winchester ne I Simpson. A scaldare i cuori dei più nostalgici Danilo Bertazzi, l’inconfondibile folletto Tonio Cartonio ne la “Melevisione”, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra ricordi e nostalgia.

Appuntamento a domani con un’altra giornata di divertimento: dall’incontro con Luca Ward, voce iconica di Russel Crowe, al concerto di chiusura in compagnia dei Nanowar of Steel, esponenti del rock italiano più scanzonato. E per chi volesse immergersi davvero nei mondi di fantasia che caratterizzano la cultura nerd, imperdibile la gara cosplay, durante la quale gli appassionati di film, cartoni animati e serie tv impersoneranno i loro personaggi preferiti, imitandone fattezze e gestualità.