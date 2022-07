/ Tangenziale Yitzhak Rabin

Modena, lavori agli svincoli della tangenziale Rabin

In particolare verranno chiusi i rami di svincolo con l'uscita quattro della tangenziale di Modena nei giorni 25 e 26 luglio, così da consentire la riasfaltatura del raccordo tra la tangenziale di Modena e la tangenziale Rabin in direzione Nonantola, e quello che da Nonantola si innesta sulla tangenziale in direzione Reggio Emilia