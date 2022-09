Modena Nerd 2022. Record di presenze nel weekend

Grande successo per gli spettacoli che hanno animato per due giorni il palco centrale: le voci di Luca Ward, Angelo Maggi e Alex Polidori, esponenti di spicco del doppiaggio italiano, ma anche i concerti dei Miwa e dei Nanowar of Steel, i primi con le grandi sigle animate degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, i secondi con un esilarante show all’insegna del rock e della comicità