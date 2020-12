La neve è arrivata. Viabilità a rilento fra l'Appennino e Modena

Come ampiamente previsto e annunciato, nel corso della notte la neve è incominciata a scendere sulla provincia di Modena, raggiungendo anche la pianura. In Appennino e sulle fascia pedemontana si sono accumulati già diversi centimetri, mentre soltanto intorno alle ore 6 il manto bianco ha iniziato ad attecchire anche in pianura, dal capoluogo fino all'area del carpigiano.

AGGIORNAMENTO ORE 7.30: La viabilità ha subito rallentamenti già dalle prime ore della mattina. Le strade sono percorribili, con prudenza, ma il traffico procede a rilento su tutta la rete viaria dell'Appennino e della fascia di pianura intorno a Modena. Traffico regolare tra Carpi e la Bassa.

Rallentamenti anche sulla Modena-Sassuolo e sulle autostrade, lungo tutto il percorso della A1 in particolare all'altezza di Modena Sud e sulla A22 tra Modena e Carpi.

La Statale 12 (Nuova Estense) è pressochè bloccata alle porte di Pavullo, nel consueto punto critico dei Carrai.

In vista delle previste precipitazioni nevose e per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade, nella notte i mezzi del Comune di Modena hanno provveduto alla salatura delle principali strade cittadine, compresi ponti e sottopassi. Le operazioni si sono svolte tra le 3 e le 7 del mattino e sono stati impiegati 21 mezzi spargisale. Spartineve in azione anche nei comuni dell'Appennino e lungo le strade Provinciali di montagna.