Modena piange una delle sue leggende: Jorge Toro è deceduto all'età di 85 anni

Il Modena piange la scomparsa di una delle sue leggende, Jorge Toro, deceduto all'età di 85 anni. La notizia è stata annunciata dalla società gialloblù, che ha espresso il suo più sincero abbraccio alla famiglia del celebre calciatore modenese.

Jorge Toro è stato un celebre calciatore argentino, noto soprattutto per la sua esperienza con il Modena FC. Nato il 14 maggio 1936 a Mendoza, in Argentina, Toro è arrivato in Italia negli anni '50, contribuendo in modo significativo al successo della squadra di calcio modenese. Centrocampista versatile, ha giocato nel Modena dal 1955 al 1962, diventando una vera e propria leggenda per i tifosi gialloblù. La sua abilità, dedizione e contributo al club lo hanno reso una figura iconica nella storia del calcio modenese. La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra i sostenitori del Modena e gli appassionati di calcio.