Tutto pronto per il Modena Pride 2024. Parola d'ordine accessibilità

Sabato 25 maggio 2024, la città di Modena, a distanza di cinque anni dalla prima, storica edizione del 2019, che vide la partecipazione di 25.000 persone a Modena, accoglierà una marcia politica dell’orgoglio per la rivendicazione di maggiori visibilità e benessere e di pari diritti ed opportunità per la comunità LGBTQIA+ modenese pomeridiana, della durata di circa tre ore, ed una manifestazione ludico-culturale ricreativa finale serale presso il parco Enzo Ferrari.

L’iniziativa Modena Pride 2024 beneficia del patrocinio e del parziale sostegno economico del Comune di Modena che, in particolare negli Assessorati alle Pari Opportunità e alla Cultura, collabora continuativamente da un decennio con Arcigay Modena “Matthew Shepard” nell’organizzazione di iniziative socio-culturali di sensibilizzazione alle tematiche LGBTQIA+ e nell’erogazione di servizi LGBTQIA-friendly alla cittadinanza modenese.

La parata, il mercatino e il food: ecco il programma

Il programma, consultabile alla pagina dedicata del sito web ufficiale di Modena Pride 2024, prevede due momenti salienti. La parata con partenza alle 14.30 dal Modena Pride Park (Parco Ferrari lato Via Emilia Ovest), una marcia politica dell'orgoglio accessibile per la visibilità, il benessere, le pari opportunità e i maggiori diritti della comunità LGBTQIA+, della lunghezza complessiva di 4 km e della durata di 3 ore circa, che si svolgerà lungo le strade del centro storico di Modena, con ritorno previsto per le 17.30 al parco Ferrari (il ritrovo iniziale è dalle ore 13.00). A seguire, un festival socio-culturale di chiusura, con inizio previsto per le ore 18.00 circa, presso Modena Pride Park, con interventi di attivisti per i diritti LGBTQIA+ di alto livello, artivismo e DJ-set di artisti queer della sfera LGBTQIA+ locale e internazionale, info-desk dei partner, degli sponsor e delle organizzazioni no-profit alleate, un mercato artigianale che presenta artigiani amici del territorio, food & beverage.

Presso il Modena Pride Park, saranno disponibili prima e dopo la marcia cittadina ristorazione sul posto con la presenza di foodtruck e stand per la somministrazione di bevande a cura di KELLER, dalle ore 13.00 alle ore 24.00 no stop; info-point e desk Merchandise di Modena Pride 2024; info-desk di enti promotori, Arcigay Modena “Matthew Shepard” e AGEDO Bologna per l’Emilia, di enti supporters e di organizzazioni no-profit alleate; ma anche un mercatino dell'artigianato a promozione di innovative realtà artigiane del territorio, uno stand salute presso cui avranno luogo sessioni gratuite di testing HIV, sifilide ed epatite e un’area children a cura di UISP Modena.

Un Pride ad alta accessibilità

Sia la marcia politica dell’orgoglio LGBTQIA+ pomeridiana che la manifestazione ludico-culturale ricreativa finale serale presso il Modena Pride Park, nel cuore del parco Enzo Ferrari, saranno ad alta accessibilità grazie ai servizi delle tante persone volontarie che partecipano a tutti i momenti dell’iniziativa