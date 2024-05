Parte il Modena Pride, in 5.000 in corteo attraverso il centro storico

Poco dopo le ore 14.30, puntuali sulla tabella di marcia, i partecipanti al Modena Pride 2024 hanno dato inizio alla manifestazione. Il corteo si è mosso da via Emilia Ovest, davanti al Parco Ferrari, in direzione del centro storico: la prima stima parla di circa 5.000 partecipanti, ma i numeri sono in costante aggiornamento.

In testa al corteo insieme agli organizzatori diversi politici dei partiti di centro-sinistra, tra cui lo stesso Sindaco Gian Carlo Muzzarelli, con parlamentari, consiglieri regionali e altri esponenti della politica locale. Presenti anche diversi gruppi dei partiti del territorio con le rispettive bandiere.

Il cuore della manifestazione sono però i carri delle diverse associazioni del mondo LGBTQIA+ che suonano musica ad alto volume e lanciano slogan trascinandosi dietro le migliaia di partecipanti. Un serpentone molto colorato - seppur con numeri ridotti rispetto alla prima edizione di 5 anni fa - che si accinge ad attraversare il centro storico della città per poi ritornare al Parco Ferrari, dove è allestito il villaggio che ospiterà la festa prevista fino a tarda notte.

Pride 2024: ecco il percorso

La parata avrà lunghezza complessiva di 4 km e della durata di 3 ore circa, e si svolgerà lungo le strade del centro storico di Modena. Partita dal parco Ferrari si snoderà lungo la via Emilia Ovest fino ad imboccare via ganaceto, poi proseguirà costeggiando il palazzo Ducale fino a Piazza Roma prenderà poi corso Canal Grande e farà ritorno al parco Ferrari lungo la via Emilia centro e poi via Emilia Ovest.

In particolare, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza della circolazione stradale, sarà sospesa la circolazione stradale, escluso i veicoli di soccorso, nel percorso interessato dal passaggio del corteo: partenza dal parco Ferrari, via Emilia ovest, largo Moro, largo Porta Sant'Agostino, via Emilia centro, via Ganaceto, corso Cavour, via Tre Febbraio, piazza Roma, corso Accademia, corso Canalgrande, via Emilia centro, largo Porta Sant'Agostino, largo Moro, via Emilia ovest, parco Ferrari.

Sono inoltre previsti divieti di sosta dalle ore 10 alle 19 su entrambi i lati di via Ganaceto, nel tratto da via Emilia centro a corso Cavour, e sul lato ovest di corso Canalgrande, dal civico 65 a via Emilia centro, oltre che in via Emilia ovest, dalle 8 alle 24, nell’area adibita a parcheggio adiacente al Parco Ferrari, eccetto veicoli di soccorso, di polizia e organizzazione dell’evento.