Modena: un tesoro Italiano celebrato dal noto giornale Il Daily Mail

Recentemente, Il Daily Mail, noto quotidiano inglese, ha dedicato un reportage a Modena, mettendo in risalto le sue bellezze storiche e turistiche, con un'attenzione particolare alle esperienze enogastronomiche. Tra le attrazioni di spicco, spicca "Villa La Personala" a San Giacomo Roncole di Mirandola, un'elegante residenza nobile della contessa Angelica Ferri Personali.

La giornalista americana Pandora Amoratis ha avuto l'opportunità di soggiornare a Villa La Personala, trasformata oggi in un resort di lusso e location per eventi esclusivi. Amoratis descrive la villa come "un'incantevole residenza di campagna immersa nel cuore della regione", evidenziando il fascino storico della dimora che risale al XIV secolo e l'importanza personale per la contessa Angelica Ferri Personali, che vi trascorse l'infanzia.

Il soggiorno di Amoratis non si è limitato alla bellezza architettonica della villa. Prima del suo arrivo, le è stato chiesto di compilare un questionario per esprimere i suoi interessi e le aspettative per la visita. Questo ha permesso allo staff della villa di organizzare un itinerario su misura, offrendo alla giornalista un'immersione totale nella cultura e nelle tradizioni locali.

Dalle botteghe storiche alla Motor Valley

Tra le tappe più suggestive del viaggio di Amoratis, vi sono state le visite alle acetaie storiche di Modena, dove si produce l'aceto balsamico tradizionale, e alla celebre Motor Valley, che ha reso la regione famosa in tutto il mondo per la sua passione per i motori. Un altro momento culminante è stata la visita alla Casa Museo Luciano Pavarotti, guidata dalla moglie del maestro, Nicoletta Mantovani.

Un viaggio gastronomico indimenticabile

Il reportage si conclude con un'esperienza culinaria straordinaria: "la cucina della contessa". Questo viaggio gastronomico è stato creato dallo chef stellato Luca Marchini, che ha saputo trasformare i sapori locali in piatti raffinati e indimenticabili. Amoratis ha definito il suo soggiorno a Modena come un viaggio "stellare", apprezzando profondamente l'opportunità di vivere la cultura locale come "una del posto".