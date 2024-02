“Modena Unesco” al via la nuova campagna turistica per promuovere la città

“Modena Unesco” è il nuovo brand turistico della città che mette al centro il sito Unesco con la Cattedrale, la Ghirlandina e piazza Grande, dal 1997 nel Patrimonio mondiale dell’umanità, e il riconoscimento ottenuto nel 2021 di Città creativa Unesco per le Media arts, unica tra le città italiane.

Essere patrimonio riconosciuto dall’Unesco rappresenta un forte elemento identitario per Modena come destinazione turistica e su questo punta la nuova campagna di comunicazione, che prende il via nei prossimi giorni con l’obiettivo di valorizzare i due riconoscimenti e di incrementare il posizionamento della città come meta del turismo artistico, culturale e del city break, aumentando arrivi e presenze. L’asset dei patrimoni Unesco, infatti, completa e arricchisce le proposte già esistenti negli ambiti “arte e cultura”, “enogastronomia”, “motori” e “Appennino” e rafforza l’offerta di qualità e diversificata del territorio.

Il progetto “Modena Unesco” è stato presentato questa mattina, martedì 20 febbraio, a Palazzo comunale con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’assessora al Turismo e promozione della città Ludovica Carla Ferrari; l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi; Francesca Piccinini, responsabile del Coordinamento Unesco; Giovanni Bertugli, dirigente del Servizio Turismo del Comune di Modena; Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki; Francesco Ferro, amministratore delegato di Integra Solutions.

Il progetto di promozione del patrimonio Unesco e delle Media arts si articola in due linee di intervento: la progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione digitale integrata della nuova brand identity “Modena Unesco”, come segno distintivo destinato a durare nel tempo e a identificare in modo univoco le due certificazioni, il patrimonio mondiale del sito e la città creativa; la progettazione e realizzazione delle edizioni 2024 e 2025 dell’evento Modena patrimonio mondiale, che si svolge in ottobre, che evidenzieranno il dialogo con le Media arts. Nella campagna entrano anche i Musei del Duomo, che si trovano nell’area di rispetto del sito Unesco e che la scorsa primavera sono stati riaperti al pubblico dopo un intervento di ristrutturazione e ampliamento con un nuovo allestimento arricchito da installazioni multimediali e interattive.

La campagna creativa, attuata attraverso un ampio set di piattaforme e canali digitali, si propone di raggiungere il mercato Italia, con particolare attenzione alle regioni confinanti, e il mercato estero, in particolare i paesi di lingua tedesca e inglese, ai quali saranno dedicate offerte turistiche mirate con soggiorni di durata differente.

Sarà il portale visitmodena.it a proporre il calendario degli eventi e le esperienze correlate ai siti turistici Patrimonio Unesco che, come già accade per le proposte negli altri ambiti, saranno tutte prenotabili online: il sito avrà una sezione dedicata alla promo-commercializzazione del prodotto turistico “Modena Unesco”, collegata al portale nazionale italia.it, dove troveranno spazio anche le video esperienze e i percorsi dei testimonial e influencer che via via saranno coinvolti nel progetto. Particolare attenzione è posta al target giovani, grazie all’utilizzo di strumenti innovativi offerti dalla tecnologia a integrazione delle componenti culturali.

Il progetto di brand e comunicazione “Modena Unesco” è promosso dal Comune di Modena-Servizio di promozione della città e turismo ed è interamente finanziato dal ministero del Turismo (attraverso il “Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità”) con un contributo di 664 mila 499 euro. La campagna, che avrà una durata di due anni e si concluderà nel 2025, è realizzata da Studiowiki e Integra Solutions, riunite in Ati, che si sono aggiudicate il bando del Comune. Entrambe le agenzie di comunicazione hanno già sviluppato campagne di promozione per la città di Modena con i rispettivi progetti “The Sound of Modena” e “Lost in Modena”. La nuova campagna “Modena Unesco” si inserisce in modo addizionale e sinergico nella strategia pluriennale di promozione e valorizzazione turistica e culturale della città, cogliendo le opportunità offerte dal bando ministeriale in una logica di potenziamento di quanto già in atto.

Anima Romanica, spirito innovativo del medio evo, riprendendo gli archi a tutto sesto e il rosone del Duomo

Il nuovo logo di “Modena Unesco” si rifà alle forme romaniche sulle quali si è costruita l’identità culturale del sito che comprende Duomo, Ghirlandina e piazza Grande.

Con la costruzione della Cattedrale, Modena è stata avanguardia di uno stile artistico e architettonico che influenzerà gli sviluppi del Romanico in tutta la pianura Padana: il logo di Modena Unesco, creato da Studiowiki e Integra solutions, riscopre questo spirito innovativo del medio evo rendendolo attuale e generando una brand identity dal design contemporaneo che, rispettoso della lezione romanica, sia essenziale ma funzionale, decorativo ma strutturale.

Il logotipo “Modena Unesco” riprende, quindi, gli stilemi che caratterizzano la corrente artistica medievale: la “M” ottenuta da due semicerchi sezionati verticalmente che evocano gli archi a tutto sesto di bifore e trifore, di loggette e porticati, della serie di archi che incorniciano le storie degli altorilievi di Wiligelmo. La “O” che rappresenta la forma perfetta del rosone del Duomo, la figura che nel medio evo simboleggiava il sole che con il suo percorso lungo il cielo scandiva la vita dell’uomo.

Le forme piene, infine, che evocano il materiale marmoreo dei monumenti del sito Unesco sapientemente lavorato dagli scalpellini.