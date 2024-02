Modena Volley e Avis per "Alza, schiaccia, dona" la nuova campagna al dono del sangue

Diventare campioni di donazione si può, grazie alla nuova collaborazione tra Avis e Modena Volley che, con il sostegno degli Irriducibili Gialloblu, hanno organizzato insieme sabato 10 e domenica 11 febbraio un week end dedicato alla promozione del dono di sangue e plasma. Si parte sabato 10 con la presenza dell’autoemoteca Avis nel piazzale del Palapanini. Scenderà in campo anche la squadra di medici, infermieri e volontari Avis, pronta ad accogliere tutti coloro che desiderano diventare nuovi donatori di sangue. Nella mattinata infatti, dalle 8 alle 11, si potranno effettuare gratuitamente nel mezzo mobile davanti al palazzetto i prelievi per gli esami del sangue di idoneità per gli aspiranti donatori che intendano entrare nel grande team Avis. Sarà un’occasione speciale per mettersi in gioco in un nuovo ruolo, quello di donatore di sangue, partendo proprio dal luogo dove batte il cuore del volley modenese.

Per chiedere di diventare donatore e accedere ai prelievi di sabato al Palapanini, che saranno necessariamente in numero e orari limitati, occorre prenotarsi non oltre mercoledi 7 febbraio sul sito di Avis Provinciale all’apposito link “donare da campioni” https://modena.avisemiliaromagna.it/donare-da-campione/. Le iscrizioni sono già aperte.

Sarà poi un vero e proprio “AvisDay” quello di domenica 11 febbraio in occasione del match Modena Volley/Cisterna Volley alle 19. I colori di Avis, accompagnati dallo slogan “alza, schiaccia, dona!” campeggeranno in ogni area del Palapanini, dal corner informativo all’ingresso, sulle t-shirt e i gadget a disposizione del pubblico, ai led luminosi in campo, e soprattutto sulle magliette che gli atleti modenesi indosseranno all’ingresso in campo per ricordare a tutti l’importanza del dono del sangue, un gesto da veri campioni di solidarietà. Così come saranno targati Avis i simpatici peluches autografati dai nostri giocatori che verranno lanciati tra il pubblico. Per questa giornata speciale Modena Volley ha previsto un ingresso agevolato per tutti i soci Avis, che potranno assistere al match acquistando un biglietto alla tariffa ridotta “Under23” in tutti i settori (ad eccezione di Centralissimi e Tribunissima). I biglietti ridotti Avis si possono acquistare negli uffici di Modena Volley dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, presentando il tesserino da socio.