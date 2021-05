La modenese Energica Motor Company e Total uniti per inaugurare le prime colonnine elettriche Total in Italia

Total Italia ed Energica Motor Company hanno ufficialmente inaugurato oggi, presso la factory modenese, l’installazione in Italia delle prime stazioni di ricarica: undici colonnine di ricarica da 22 kW posizionate all’interno dell’area parking dello stabilimento Energica, a disposizione dei dipendenti e gli ospiti della casa modenese.

Il taglio del nastro suggella una partnership 100% elettrica iniziata lo scorso anno con Energica, che ha scelto la linea di prodotti TOTAL HI-PERF EV Fluid per le sue motociclette.

Il volume dei veicoli elettrici (EV) potrebbe salire a 380 milioni nel 2040 dagli attuali 2 milioni. Sarà interessato ogni segmento di clientela, privati, governi e aziende private, che giocano anche un ruolo importante nella diffusione dei veicoli elettrici.

In Italia, TOTAL fornisce soluzioni di ricarica alle aziende, inclusa l'installazione dei punti di ricarica e la gestione del funzionamento del servizio, con l'obiettivo di rendere la ricarica elettrica accessibile a quante più persone possibili.

L'ambizione di TOTAL in Europa è quella di gestire 150.000 punti di ricarica entro il 2025.

Filippo Redaelli, Amministratore Delegato Total Italia, ha dichiarato: "Con la presentazione dei primi punti di ricarica TOTAL installati in Italia, celebriamo insieme a Energica Motor Company un momento importante per il lancio nel nostro Paese del progetto EV Charge. Inoltre, come nuovo passo nel futuro della mobilità, questa partnership si inserisce nell'ambizione climatica perseguita dal Gruppo di raggiungere Net Zero entro il 2050, anche attraverso la promozione dell'utilizzo di veicoli elettrici per un uso responsabile dell'energia”.

“La cultura dell’elettrico passa anche attraverso la rete di ricarica, fondamentale per poter far crescere il mercato”, afferma Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company. “Per far crescere un settore industriale come il nostro occorrono diversi fattori: tecnologia, innovazione, finanziamenti e infrastrutture. In Energica abbiamo sempre creduto nella giusta combinazione tra tutti questi elementi per poter far crescere ed affermare i nostri prodotti in tutto il mondo. Nel nostro impegno in prima linea verso lo switch-elettrico, abbiamo puntato in primis sulla tecnologia che ci ha confermato tra i leader del settore moto elettriche ad elevate prestazioni. Ora grazie a Total Italia che ci ha scelto come luogo ideale per la sua prima installazione di colonnine TOTAL sul territorio italiano, possiamo aggiungere un'ulteriore milestone innovativa alla nostra sede produttiva”.

