Modifiche alla viabilità in via stella per posa di cavi elettrici

In via Stella a Modena sono necessari lavori di posa di cavi elettrici e polifore. Per questo motivo, a partire da lunedì 8 gennaio e fino al 19, è sospesa la circolazione stradale, eccetto residenti, nel tratto tra via Rua Freda e via Rua Muro. In via Stella, in via Rua Fredda e in via Rua Muro, inoltre, è previsto il divieto di sosta con rimozione nei tratti indicati dalla segnaletica.

In questo periodo su via Rua Fredda è previsto il doppio senso di circolazione a senso unico alternato, con diritto di precedenza ai veicoli con direzione via Stella. Stesso provvedimento anche in un tratto di via Rua Muro, con diritto di precedenza ai veicoli diretti verso via degli Adelardi.