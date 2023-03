Corteo anarchico, diverse variazioni per le linee del trasporto pubblico

Seta comunica che domani, sabato 11 marzo, e domenica 12 marzo saranno attivate importanti variazioni ai percorsi di diverse linee urbane di Modena, a causa delle modifiche alla viabilità cittadina disposte in relazione alla partita Modena-Pisa ed alla manifestazione che interesserà la zona di Strada Sant’Anna. Le modifiche interesseranno anche alcune linee extraurbane, nei percorsi da/per l’Autostazione.

In particolare, sabato 11 marzo a partire dalle ore 10 verranno attivate modifiche di percorso per le linee urbane 1-4-7-9-10-13 e per quelle extraurbane 400-410-420-760. Inoltre, a partire dalle ore 12 e fino al ripristino della normale viabilità sono previste ulteriori modifiche che riguarderanno anche le linee 3-7A-11-11A-12-14-15.

Domenica 12 marzo le modifiche saranno attive dalle ore 13 circa fino alle ore 20 circa, salvo ulteriori disposizioni da parte delle autorità preposte alla sicurezza.

Tutti i dettagli sono pubblicati sul sito internet di SETA, nella sezione “News” del bacino provinciale di Modena. Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando il servizio telefonico di SETA al numero 840 000 216, oppure via WhatsApp al numero 334 2194058.