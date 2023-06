Autobus, novità sperimentali estive per le linee 11 e 13 di Seta

Rivoluzione estiva per le linee 11 e 13 del servizio urbano di Modena. Potenziata la linea 13, con frequenza costante di 20 minuti anche ad agosto e festivi. La linea 11 viene divisa in due tratti e intercalata alla linea 13. La linea 1 aumenta la frequenza verso Ariete. Sono le principali novità in vigore dal 26 giugno per il servizio urbano di Modena, pianificate da aMo, in collaborazione con SETA e d’intesa con il Comune di Modena per potenziare l’offerta verso alcune destinazioni e razionalizzare le sovrapposizioni di percorso nel periodo estivo, anche in considerazione dei diversi cantieri attivi lungo il percorso della linea 11 filoviaria.

In particolare la linea 11 si divide in:

11 N: Sant’Anna – Sacca – Stazione FS – Piazza Roma – Via Emilia centro e Autostazione.

11S Autostazione – Viale Vittorio Veneto – Via Giardini – Zodiaco.

Le nuove linee 11N e 11S non si effettuano sabato pomeriggio, festivi e ad agosto. Viene agevolato l’interscambio tra la 11N e la linea 13 per chi debba recarsi verso la zona sud della città (Via Giardini).

La linea 13 mantiene sempre, anche sabato pomeriggio, festivi e agosto la frequenza 20 minuti anziché 30. Nei periodi in cui non sono attive la 11N e11S la 13 in zona Sacca effettua il percorso su via Don Monari/Anderlini anziché Pico della Mirandola.

Grazie alla ottimizzazione del servizio, per rispondere alle richieste dell’utenza, viene aumentata la frequenza della linea 1 verso le nuove aree residenziali di Strada Formigina/Via Ariete, con un bus ogni 30 minuti anziché 60.

Si sottolinea che si tratta di modifiche sperimentali valide nel periodo di vacanza scolastica, la cui prosecuzione in orario scolastico è subordinata alle valutazioni che verranno svolte, dopo attento monitoraggio del nuovo assetto del servizio, da parte dei soggetti coinvolti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.setaweb.it. Gli utenti possono inoltre contattare Seta tramite telefono al numero 840 000 216 (dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle 19:00; domenica e festivi servizio attivo durante gli orari di apertura della biglietteria dell'Autostazione di Modena), oppure via WhatsApp al numero 334 2194058 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00).