Modena in campo domenica pomeriggio, le modifiche alla viabilità in zona stadio

In occasione della partita di calcio Modena-Cittadella, in programma domenica 2 aprile alle 16.15 allo stadio “Alberto Braglia”, saranno operate alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta.

In particolare, già dalle ore 7 sarà vietata la sosta in piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica e viale Montecuccoli. Dalla stessa ora sarà chiusa al transito la stessa piazza e, a seguire nel corso della mattinata, viale Monte Kosica, nel tratto da via Fontanelli a piazza Tien An Men, e viale Montecuccoli, da viale Monte Kosica a via Padre Candido.

Già da sabato 1 aprile in piazza Tien An Men, inoltre, sarà vietata la sosta in una porzione del piazzale, che verrà riservata alla sosta dei mezzi ingombranti per le riprese delle emittenti televisive e dell’apparato utilizzato per il Var.