Al "Braglia" arriva il Bari, sabato scattano le modifiche alla viabilità

In occasione della partita di calcio Modena-Bari, in programma sabato 6 maggio alle 14 allo stadio “Alberto Braglia”, saranno operate alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta.

In particolare, già dalla mattina sarà vietata la sosta in piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica e viale Montecuccoli e in parte del parcheggio di Porta Nord. La stessa piazza, viale Monte Kosica, il tratto da via Fontanelli a piazzale Tien An Men, viale Montecuccoli, via Fontanelli e via Paolucci (a partire dalla rotatoria di via Breda) saranno chiusi al transito.

Vista la previsione di elevata affluenza di pubblico, per chi si sposta da nord a sud di Modena è consigliato il transito sul cavalcavia di via Ciro Menotti, se diretto in zone centrali, o per la tangenziale se diretto in zone più periferiche. Limitazioni alla circolazione, infatti, potranno verificarsi anche in zona Stazione.

Già da venerdì 5 maggio in piazza Tien An Men, inoltre, sarà vietata la sosta in una porzione del piazzale, che verrà riservata al posizionamento dei mezzi ingombranti per le riprese delle emittenti televisive e dell’apparato utilizzato per il Var.