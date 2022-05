Passa il Giro d'Italia a Carpi: ecco i consigli per la viabilità

Torna il Giro d’Italia a Carpi e in occasione del passaggio della corsa rosa, sarà modificata la viabilità sul territorio comunale. L’evento è in programma per mercoledì 18 maggio e per facilitare le operazioni è stata anche prevista l’uscita anticipata dalle scuole comunali (nidi e materne) che termineranno il servizio in anticipo alle 12.30. Sempre per il transito della “caravana rosa”, con la chiusura delle strade interessate fra le 13:30 e le 17:00 circa, la Polizia Locale segnala i seguenti percorsi alternativi:

Modena: S.S. Romana Sud, S.P.1 Carpi-Ravarino, via Bella Rosa oppure via Mulini Esterna via Campogalliano

Campogalliano: S.S. Romana Sud, via Bella Rosa oppure via Mulini Esterna

Correggio-Reggio Emilia: aAutostrada dai caselli di Campogalliano, Modena Nord o Reggiolo/Rolo (essendo il casello di Carpi chiuso dalle 13:30 alle 17:00 circa) via Rio Saliceto, Campagnola e Novellara

Guastalla: casello A22 da Campogalliano con uscita al casello Rolo/Reggiolo

Novi di Modena e Moglia: casello A22 da Campogalliano con uscita al casello Rolo/Reggiolo

Soliera: S.P. 1 Carpi Ravarino direzione Canaletto

San Prospero: S.P. 1 Carpi Ravarino direzione Canaletto