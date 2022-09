Arriva il FestivalFilosofia, come cambia la viabilità in centro storico

Dal 16 al 18 settembre, in occasione del Festival della Filosofia, sono previste modifiche alla circolazione stradale in centro storico a Modena.

In particolare, sarà vietato il transito nel tratto di via Emilia centro tra via Badia e corso Canalgrande, con la collocazione di panettoni a lisca di pesce in modo da consentire il passaggio dei veicoli di residenti, mezzi di soccorso e forze dell’ordine. Sospensione della circolazione anche in corso Accademia e in piazza Roma, eccetto veicoli al seguito della manifestazione, mezzi di soccorso e diretti ai passaggi carrai. In via Albinelli viene istituito un doppio senso di circolazione a senso unico alternato con precedenza ai veicoli in direzione via dei Servi, con transito consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso e, dalle 5 alle 9.30, ai veicoli per il rifornimento del Mercato Albinelli e delle attività presenti sulla strada.

Doppio senso di circolazione anche in via Farini, da piazzale San Giorgio fino a via Emilia consentita solo ai veicoli di soccorso, residenti e diretti alle proprietà laterali, e in via dei Lovoleti, con divieto di transito all’imbocco di piazza Roma.

Già in questi giorni sono inoltre stati attivati divieti di sosta in tutte le aree interessate dalle attività di allestimento e smontaggio dei palchi.