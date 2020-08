Coppa Formigine di ciclismo, attenzione alla chiusura delle strade

Per consentire il regolare svolgimento della gara ciclistica nazionale competitiva "49°Coppa Città di Formigine” di ciclismo femminile (in programma il 29 e 30 agosto) e garantire la sicurezza della circolazione sulle strade interessate, il Comune ha emanato un'apposita ordinanza che prevederà la totale sospensione della circolazione stradale - compresi i pedoni - sul percorso interessato dalla manifestazione, limitatamente ai tratti e ai tempi strettamente necessari al transito delle concorrenti. Le strade interessate saranno: Piazza Calcagnini, via Trento Trieste, via Schedoni, via Sassuolo, via Ferrari, via Radici, via Romano, via Pio La Torre, via San Giacomo, via Beato Rivi (sottopasso), Via Giardini nord (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Rivi e l’intersezione con via Trento Trieste), via Trento Trieste.

Previsti anche in alcune zone interessate dall’evento, dalle ore 13.00 alle ore 18.00, divieti di transito e sosta con rimozione forzata. In ciascun tratto del percorso, la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito delle concorrenti. Durante il periodo di sospensione della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, nel senso contrario alla marcia degli atleti nel tratto interessato dal transito dei concorrenti. E’ vietato a tutti i veicoli immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti. E’ fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni manuali degli organi di vigilanza o del personale ausiliario dell’organizzazione.

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile online su https://albo.comune.formigine.mo.it/web/trasparenza/albo-pretorio .

Alla gara, organizzata dalla ASD US Formiginese sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, formiginese sono attese 500 atlete per le categorie esordienti, allieve, junior, under, elite. Il percorso sarà quello di sempre: 5,7 Km con partenza e arrivo davanti al castello, da percorrere più volte a seconda della categoria. La prova della domenica vedrà ai nastri di partenza cicliste di fama internazionale, in preparazione per il Giro d'Italia Femminile e per il Campionato del Mondo, tra cui la nazionale della Colombia. Tra le più attese, Rachele Barbieri: specialista delle gare di endurance e originaria di Stella di Serramazzoni; nel 2017 vincitrice del titolo mondiale Elite nello scratch. All’inizio del pomeriggio sportivo domenicale, verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid. Le gare si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anticontagio.

