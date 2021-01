Tortellini e Lambrusco, la moneta da 5 euro che celebra anche la modenesità

Sul lato diritto,aAll’interno di un tortellino sono contenuti una bottiglia di Lambrusco, le due torri Garisenda e degli Asinelli e un galletto, tipico elemento decorativo della Caveja, simbolo della Romagna; in alto, svetta il Rosone del Duomo di Modena con la scritta, ad arco, “EMILIA-ROMAGNA” e, a destra, è raffigurato l’Arco di Augusto di Rimini. Sul rovescio la composizione di vari elementi tipici regionali: tortellini, un mattarello, uno spicchio di parmigiano con il tipico coltellino, un uovo, un calice di Lambrusco e un piatto decorativo ispirato alla ceramica di Faenza.

No, non è unn tentativo di secessione monetaria in salsa emiliano-romagnola, ma una delle nuove monete celebrative della Collezione Numismatica 2021, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dalla Zecca dello Stato. La collezione è composta da 15 soggetti ispirati a storia, arte, sport, scienza, natura ed eccellenze enogastronomiche italiane acquistabili sul portale e-commerce della Zecca italiana, oltre che nei punti vendita del Poligrafico e Zecca dello Stato dal 26 gennaio.

La moneta emiliano-romagnola ha un valore nominale di 5 euro, ma un costo d'aqcuisto di 25 e una tiratura di 12.000 esemplari. Tutte le monete sono acquistabili sul portale e-commerce della Zecca italiana.

“Il 2020 ha cambiato molte cose e anche la numismatica. La digitalizzazione forzata, connessa alla pandemia, ha accelerato una tendenza in atto portando ad uno sviluppo del canale online oltre le migliori aspettative” - ha dichiarato Alessandro Rivera, Direttore Generale del Tesoro. “Si tratta di un pubblico nuovo e giovane: il portale IPZS registra infatti migliaia di acquisti effettuati da persone al di sotto dei 40 anni. Nel 2021 per la prima volta saranno inoltre possibili anche acquisti dall’estero, sia sul sito che tramite una apposita APP. Dietro a questi risultati c’è una sostanziale innovazione dei processi amministrativi e autorizzativi che sono a monte di tutto il percorso creativo, produttivo e distributivo e che permettono di portare nel mondo creazioni italiane di altissimo livello tecnico e artistico.”

I temi, i bozzetti e le tecniche artistiche della Collezione 2021 sono stati scelti come ogni anno da una Commissione composta da rappresentanti del Ministero, della Zecca e da Maestri d’arte.

Di seguito i soggetti della nuova Collezione, 15 opere per ripercorrere la nostra storia: