Monica Zanetti premiata a Las Vegas con l'Helene Award dell’automobilismo internazionale

E’ stata la notte degli ‘Helene Award’ dell’automobilismo internazionale a Las Vegas ed il trofeo, realizzato con lo stesso materiale degli Oscar, è ora nella mani di una emozionata Monica Zanetti, premiata come unica donna che ha partecipato alla realizzazione di un’auto iconica come la Ferrari F40. L’evento si è svolto all’interno del prestigioso Concours d’Elegance, Monica è salita sul palco del Wynn Golf Court, insieme a Carroll Hall Shelby, designer automobilistico americano, coinvolto con la produzione del AC Cobra e Mustang per la Ford Motor Company e al rappresentante del Petersen Automotive Museum di Los Angeles, uno dei più grandi musei di auto al mondo. Il riconoscimento, infatti, è riservato 'alle persone che hanno avuto un vero impatto nell’ industria automobilistica internazionale’.

L’ America dunque celebra la ‘Motor valley’ in rosa in occasione di 35 anni della Ferrari F40, l’ultima auto pensata e progettata quando Enzo Ferrari era in vita. Ed è stato proprio il Drake in persona che ha voluto che ci fosse il tocco di una mano femminile nella realizzazione di questa auto iconica del Cavallino Rampante, costruita per celebrare i 40 anni della prima Ferrari.

‘Sono veramente emozionata e molto orgogliosa di ricevere questo riconoscimento – ha dichiarato Monica - Dedico questo premio al ricordo dell’indimenticabile Enzo Ferrari, alla mia famiglia perché anche dietro una grande donna c'è sempre una grande famiglia, e al saper fare delle nostre terre che il Drake ha saputo valorizzare in modo unico. Un’eredità che oggi offriamo al mondo ed in cui le donne devono essere protagoniste.'

E Monica è un esempio concreto di questo protagonismo in rosa nel mondo dei motori, tanto che, dopo l'esperienza in Ferrari e in Maserati (come responsabile dei ricambi sia in sede che in pista), ha fondato con Gemma Provenzano (al suo fianco a Las Vegas) l'officina di restauro di vetture d'epoca Scuderia Belle Epoque a Formigine (Modena) in cui lavorano ex-meccanici Ferrari. Dopo la premiazione, Gemma e Monica partecipano proprio con la Scuderia Belle Epoque, al Concours d’Elegance di Las Vegas, vetrina importantissima dove sono presenti business leader mondiali e più di 100 collezionisti con vetture storiche, affiancate da marchi prestigiosi del nostro territorio come Concours d’élegance Trofeo Salvarola, Punto Laser, Solimè, Auto designB2 e Made in Motor Valley.