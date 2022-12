Attivato il monitoraggio dei fiumi a Modena, livelli ancora sotto la soglia di guardia

In seguito all'allerta arancione per le piene dei fiumi nella giornata di oggi, diramato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, è stato attivato il Servizio di piena che ha garantito il monitoraggio dei fiumi e dei corsi d'acqua del modenese, con la collaborazione dei tecnici e dei volontari della Protezione civile comunale di Modena.

Il monitoraggio continua per tutta la giornata di oggi; è attiva la sala operativa della protezione civile a Marzaglia.

Aggiornamento ore 7.20: Al momento i fiumi e i torrenti che attraversano il territorio modenese non destano preoccupazione. Tutti i livelli sono in crescita, ma ancora al di sotto delle soglie di guardia. Soltanto il fiume Secchia ha superato il livello "giallo" nel tratto di pianura, tra Sassuolo e Modena.

Allerta meteo di venerdì 16 dicembre

Per venerdì 16 dicembre l'allerta diventa arancione per piene dei fiumi sulle province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; allerta gialla per piene dei fiumi per le province di PC, PR; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per mareggiate per la provincia di FE.

Per domani venerdì 16 dicembre sono previste precipitazioni moderate anche a carattere di rovescio, più intense sulla Romagna, nella prima parte della giornata, che potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua prossimi alla soglia 2 e localizzati fenomeni franosi e ruscellamenti sui versanti. Sono inoltre previste condizioni di mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di erosione e ingressione marina nelle prime ore della mattina.