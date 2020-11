Wind Mobility, monopattini scontati per il personale medico

Wind Mobility, società di scooter-sharing in Italia, sosterrà Modena nella lotta contro il Covid, offrendo sconti per il personale ospedaliero e le organizzazioni di volontariato. Il team di Wind Mobility di Modena si sta infatti rivolgendo agli enti del territorio per fornire crediti di viaggio ai nostri eroi di tutti i giorni.

Le organizzazioni che vogliono usufruire dell'offerta possono contattare Wind anche via e-mail all'indirizzo helpinghands@wind.co.

Inoltre, Wind posizionerà i suoi monopattini nelle vicinanze degli ospedali per consentire al personale medico di recarsi al lavoro senza problemi con un metodo di trasporto che consenta il distanziamento sociale.

Saverio Galardi, Country Manager Italia di Wind: "Wind Mobility sostiene la lotta contro il virus e resterà al fianco della popolazione cittadina in questi tempi difficili. Con la nostra offerta per le organizzazioni di volontariato e le istituzioni sanitarie vogliamo garantire che i nostri monopattini siano utilizzati li dove ora ce n'è più bisogno". In tutte le città nostre partner in Europa, offriamo 10.000 voucher per mettere i nostri monopattini al servizio degli eroi locali, in modo che possano muoversi rapidamente, in sicurezza e soprattutto in buona salute.”