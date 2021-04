Montagna connessa: l'iniziativa online sulla digitalizzazione dell'Appennino

Digitalizzare l'Appennino anche per una maggiore attrattività nel piano del progetto "Resto/Vado a vivere in montagna". Il 20 aprile in diretta sulla pagina Facebook di Cgil Modena l'appuntamento montagna connessa

Resto/Vado a vivere in montagna (se c’è Internet): per lo sviluppo di un piano strategico e condiviso di digitalizzazione dell’Appennino modenese.

E’ questo l’argomento dell’iniziativa on line martedì 20 aprile 2021 in diretta sulla pagina Facebook di Cgil Modena dalle 18 alle 19.30 e in differita anche sul canale Youtube di Cgil Modena, promossa dalla Cgil Modena e dal sindacato pensionati Spi/Cgil Modena.

La pandemia ha evidenziato ancora di più il necessario e urgente potenziamento della connessione a Internet della montagna modenese. Chi non ha accesso alla rete non può videochiamare i propri cari, non può lavorare, studiare, usufruire dei servizi e delle informazioni sul web. Il divario digitale si traduce in esclusione sociale e culturale, accelerando il processo di spopolamento delle aree montane.

Così la Cgil di Modena prosegue il discorso intrapreso con la staffetta digitale Resto/Vado a vivere in Montagna dello scorso anno, con questo evento online che vuole trasformarsi in un tavolo di lavoro operativo, insieme alla Regione Emilia-Romagna, a Lepida e a tutti gli enti, le organizzazioni e i cittadini che vorranno essere protagonisti del percorso di digitalizzazione e connessione dell'Appennino modenese.

Con Paola Salomoni, Assessore regionale alla scuola, università, ricerca, agenda digitale, il direttore di Lepida Gianluca Mazzini e il sindaco di Fiumalbo Alessio Nizzi faremo il punto della situazione, analizzando le azioni messe in campo, il loro stato di attuazione e quali sono gli impegni operativi per superare le disuguaglianze territoriali sulla digitalizzazione.

Un piano di sviluppo socioeconomico digitale che si colloca nell'ambito del recente Patto per il lavoro e per il clima, e dei fondi del Recovery Plan, della Digital Europe, e del Green Deal europeo per la ricostruzione e il rilancio delle economie montane.