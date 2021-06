Monte Kosica e Caduti in Guerra: proseguono le asfaltature

Proseguono gli interventi di ripristino di tratti ammalorati su alcune vie di Modena. E in via Gallucci sistemazione di lastre e ciottoli

Proseguono i lavori di asfaltatura di tratti ammalorati in alcune vie di Modena. Dopo gli interventi della scorsa settimana sulla corsia degli autobus di viale Monte Kosica e in un tratto di via Manara, nei prossimi giorni saranno, infatti, effettuati interventi di riqualificazione stradale nel tratto di viale Monte Kosica da via Fabriani a viale Storchi e nella corsia riservata ai mezzi pubblici in viale Caduti in Guerra, da piazzale Natale Bruni a largo Garibaldi.

I lavori di manutenzione, volti a risanare tratti di pavimentazione particolarmente ammalorata, prevedono la fresatura e scarifica dell’asfalto esistente e la posa di nuovo manto di usura.

Un intervento urgente di ripristino della pavimentazione è, inoltre, stato effettuato in questi giorni nella corsia dei bus in viale Martiri della libertà, dove si era verificato un cedimento della pavimentazione, mentre in via Gallucci sono in corso lavori di ripristino di lastre e piccoli tratti di ciottolo nell’ambito di un pacchetto di interventi puntuali di sistemazione della pavimentazione dissestata dell’importo di 200 mila euro.