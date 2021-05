Montese. Lavori sulla SP34 per la messa in sicurezza del ponte Macchiarelle

A Montese, sulla strada provinciale 34 di Maserno in località Laghi di Sopra, partirà lunedì 17 maggio un intervento di ripristino e messa in sicurezza del ponte sul fosso Macchiarelle, che attualmente presenta diversi elementi di degrado strutturale

Via Lama - Strada Provinciale 34

I lavori, che dovrebbero concludersi entro la fine dell'estate, prevedono una fase iniziale con transito a senso unico alternato in vigore da lunedì 17, nella quale verranno eseguiti micropali di rinforzo e ripristini strutturali alla muratura dell'impalcato, ed una successiva, prevista tra circa un mese, in cui sarà necessario chiudere la strada per consentire il rifacimento della soletta stradale.

Gli interventi, che hanno un costo complessivo di 150mila euro e sono eseguiti dalla ditta Zaccaria srl di Montese, prevedono inoltre la stuccatura di tutte le murature e l'installazione di nuove barriere guard rail.

Il ponte sul fosso Macchiarelle, che è stato realizzato negli anni '80 con impalcato ad una campata in calcestruzzo e due spalle in bozze di pietrame, si trova a 844 metri sul livello del mare ed ha lunghezza di oltre 13 metri, mentre la pavimentazione stradale è larga 6 metri.

La strada provinciale 34 "di Maserno" è una arteria secondaria della Provincia di Modena che collega gli abitati di Montese con le località di Maserno, Castelluccio per poi proseguire nel territorio della Provincia di Bologna nelle località di Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere.