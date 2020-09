Un Tridente in mezzo alla rotatoria, inaugurata l'opera del Centro Stile Maserati

Oggi, alla presenza del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e di Davide Grasso, Chief Executive Officer Maserati, è stata svelata la nuova scultura posta al centro della rotonda tra Viale Ciro Menotti e Via Divisioni Aqui a Modena.

La rotonda, ribattezzata per l’occasione Rotonda Maserati, si trova di fronte alla storica sede della Casa del Tridente e presenta una suggestiva opera disegnata dal Centro Stile Maserati di Torino.

La scultura, composta da una serie di fogli di acciaio inox posizionati su diversi piani di profondità, rappresenta il logo del Tridente scomposto e visibile, nella sua completezza, solo da un unico punto di osservazione: provenendo dal centro città ecco che un imponente tridente si staglia all’orizzonte, proprio accanto alla torre dell’headquarter Maserati.

La Casa del Tridente vuole in questo modo sottolineare il profondo legame con la città di Modena, che la ospita dal oltre 80 anni: è anche un omaggio a tutti i modenesi che nel tempo hanno varcato i cancelli dello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti.

La scultura è in acciaio inox con base in cemento armato. Le varie parti che la compongono sono realizzate da fogli tagliati a laser e successivamente saldati tra loro in modo da formarne lo scheletro. Le facce esterne sono spazzolate per ottenere l’effetto ottico finale. L’opera ha un’altezza massima dal piano stradale di circa 6,45 m. All’interno della rotonda, l’ingombro della scultura è di circa 4,85 m per 14,65 m.

Gallery