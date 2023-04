Belgio, Zolder: è di un artista modenese il monumento a Gilles Villeneuve

Un monumento dedicato a Gilles Villeneuve sarà collocato all’interno del circuito di Zolder Belgio esattamente nel punto dove il canadese perse la vita. L'opera è di Alessandro Rasponi, artista modenese, che ha realizzato una copia del busto già collocato all'interno del parco Enzo Ferrari.

Inaugurazione prevista il giorno 8 maggio all’interno del circuito belga, un evento molto importante che sarà seguito dalle autorità locali, sportive, dal presidente del Ferrari club Belgio Giulietti e da tanti tifosi venuti da molte parti del mondo.

"Una parte di Modena sarà anche lì" così piace pensare ad Alessandro, l’autore di quest’opera che rimarrà per sempre per ricordare la grande storia di questo pilota che ancora oggi a distanza di 40 anni fa battere forte il cuore e in parte parlerà anche di Modena.