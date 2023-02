Via Morane, senso unico alternato per lavori stradali

Martedì 7 e mercoledì 8 febbraio in via Morane, all’altezza del passaggio a livello della linea ferroviaria Modena-Sassuolo, sarà operato un restringimento di carreggiata e la circolazione sarà regolata a senso unico alternato per consentire lavori di ripristino del manto stradale a cura di Ferrovie Emilia Romagna srl (Fer).

I lavori verranno effettuati nella fascia oraria dalle 9 alle 17 e il transito veicolare sarà disciplinato da movieri con diritto di precedenza ai veicoli con la propria semicarreggiata libera da lavori. In corrispondenza del cantiere, il limite massimo di velocità sarà di 30 chilometri orari e i pedoni saranno invitati a passare sul lato temporaneamente non interessato dall’intervento.