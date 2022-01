Moria di pesci nel canale Diversivo, San Felice chiede risposte ad Arpae

Lo scorso 20 gennaio si è verificata una moria di pesci nelle acque del Diversivo a San Felice sul Panaro. Il vicesindaco e assessore all’Ambiente del Comune di San Felice sul Panaro Bruno Fontana ha scritto una lettera indirizzata ad Arpae di Modena e Ausl di Mirandola.

Nella missiva Fontana chiede che il Comune di San Felice sia informato degli esiti degli accertamenti e sulle eventuali cause che hanno portato a tale situazione. Il vicesindaco chiede inoltre quali iniziative si pensa di attivare per evitare il ripetersi di episodi analoghi che provocano inquinamento al territorio e danni alla fauna ittica, oltre a generare tensioni con i cittadini. Nella lettera si evidenzia anche come già in passato si fossero verificati episodi simili.