Carpi, scomparsa l'attivista Alice Aldrovandi

E' venuta a mancare, a seguito di un amalattia, Alice Aldrovandi, storica attivista del gruppo del Moviment 5 Stelle di Carpi.

"Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Ha lottato contro un male incurabile senza farlo pesare a nessuno e restando sempre a disposizione con incredibile progettualità e proiezione verso il futuro.

Nota per il suo grande impegno nelle tematiche ambientali e per le battaglie a difesa della natura, è sempre riuscita ad incarnare la vera anima del MoVimento 5 Stelle. Neanche la grave malattia le ha impedito di lottare e impegnarsi fino all';ultimo per il bene comune. Con la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, una perdita immensa per tutta la nostra comunità ma anche per l'intera Regione".

È quanto si legge in una nota firmata dai parlamentari, dall'europarlamentare Sabrina Pignedoli, dalla consigliera regionale, Silvia Piccinini, dalla facilitatrice Elena Mazzoni e da tutti i portavoce, attivisti e simpatizzanti del M5S Emilia-Romagna.