Pronto Soccorso di Pavullo, muore improvvisamente la dottoressa Chiara Bulgarelli

Chiara Bulgarelli, medico presso il Pronto soccorso di Pavullo, è deceduta improvvisamente nella tarda serata di ieri, dopo essere rientrata a casa dal consueto turno di lavoro. Al momento non si conoscono le cause del decesso, che ha scosso profondamente l'ospedale pavullese e non solo.

56 anni, Medico di Emergenza Territoriale, la dottoressa Bulgarelli era specializzata in Anestesia e Rianimazione. Ha lavorato presso diverse aziende sanitarie sul territorio regionale e dal 2019 era in servizio all’Ausl di Modena, prima presso il Pronto soccorso di Mirandola e poi a Pavullo.