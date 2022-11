Morta a 99 anni Giovanna Jana Molza, artista e scrittrice

Giovanna Jana Molza dei Conti di Gazzolo è deceduta nelle scorse ore presso l'Ospedale di Baggiovara dove era ricoverata. Aveva 99 anni e ne avrebbe compiuti 100 tra pochi giorni, l'8 dicembre.

Donna eclettica e appassionata di storia antica è pittrice, poetessa, scultrice, ha pubblicato moltissimi libri storico-letterari e molte favole, inoltre ha scritto un volume di circa quattrocento pagine riccamente illustrato, intitolato "Qualche ombra e molta luce" intorno alla vita di Francesco Maria Molza, suo antenato.

Già, perchè la "contessina" - come era spesso chiamata - discendeva da una delle più antiche e illustri famiglie modenesi, quella dei Molza, imparentate con i Pico di Mirandola e gli Estensi.

Ha realizzato molte opere d'arte, esposte in diverse mostre e anche presso la Biblioteca Estense. Le altre le custodiva gelosamente presso la sua abitazione, in centro storico, che era stata trasformata di fato in una galleria d'arte e nella quale custodiva anche molti manoscritti antichi di valore.