Per quarant'anni un riferimento in corsia, addio a Elena Silingardi

L’Azienda USL di Modena esprime profondo cordoglio e commozione per la scomparsa di Elena Silingardi, fino al 2022 coordinatrice infermieristica dei reparti di Chirurgia e Gastroenterologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi.

Per 40 anni, prima della pensione avvenuta appunto poco meno di un anno fa, Silingardi aveva lavorato in Azienda, in particolare al Ramazzini, facendosi apprezzare da tutti per le doti umane straordinarie e per le competenze professionali di altissimo livello. Un punto di riferimento sicuro per i pazienti e per i colleghi, soprattutto per i più giovani, che hanno potuto trarre insegnamenti preziosi per il loro percorso professionale.

Chi ha avuto l’onore di conoscerla sul posto di lavoro ricorda una professionista amata da tutti, sempre sorridente, animata da uno spirito ottimista che le permetteva di affrontare con decisione e positività ogni sfida che si presentava. E proprio nel momento di difficoltà più grande che la sanità si è trovata ad affrontare nei tempi recenti, ovvero il periodo pandemico, Elena Silingardi ha rappresentato una figura preziosissima, mettendosi a disposizione sin da subito per gestire con esperienza e grande professionalità più reparti, mostrando duttilità nel fornire il proprio apporto in ogni contesto fosse necessario.

Alla famiglia di Elena Silingardi le più sentite condoglianze della Direzione AUSL, a nome di tutti i professionisti.