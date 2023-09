Addio a Liliana Albertini, già parlamentare e sindaca di Vignola

L'Amministrazione comunale di Vignola e la sindaca Emilia Muratori esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Liliana Albertini, sindaca di Vignola, per due consigliature, dal 1981 al 1985 e dal 1985 al 1987. Aveva 77 anni ed era malata da tempo.

"L'impegno di Liliana per la sua comunità e verso il mondo del lavoro è stato totale e appassionato. E' stata una donna forte e competente, in un'epoca in cui poche donne rivestivano ruoli di comando, ma ha sempre mantenuto un tratto di gentilezza e garbo verso gli altri che l'ha caratterizzata per tutta la vita. Sincere condoglianze al marito Flaminio, alla figlia Claudia e a tutti coloro che le hanno voluto bene.", scrive l'Amministrazione.

Albertini venne eletta alla Camera dei deputati nel 1983 e confermata alle elezioni del 1987; si dimise nel gennaio del 1988 e al suo posto subentrò Onelio Prandini. Tra il 1981 e il 1987 fu sindaca di Vignola. Dopo l’esperienza parlamentare continuò l’attività politica a livello locale, prima come consigliera comunale a Vignola, poi, tra il 1990 e il 1995, in Consiglio provinciale nel gruppo Pci (poi Pds). Fu anche presidente dell’azienda provinciale del trasporto pubblico Atcm.“Politica appassionata e determinata, che sapeva unire una profonda adesione ai suoi valori di riferimento a una capacità di trovare sempre una sintesi, anche con moderazione, nell’interesse della comunità”, aggiunge il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, in un messaggio di cordoglio alla famiglia.

“Abbiamo percorso un pezzo di vita insieme – ricorda Muzzarelli – e da lei ho imparato l’importanza del senso di squadra in politica e nelle istituzioni: la consapevolezza che insieme si è più forti e che uniti si è più capaci di dare concretezza ai valori. Nel suo percorso politico ha sempre rivendicato, insieme a Paola Manzini, un ruolo forte delle donne nel partito e nelle responsabilità istituzionali, ma si è sempre messa a disposizione della sua comunità con umiltà e spirito di servizio”.

Cordoglio per la scomparsa di Liliana Albertini è stato espresso anche dal presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi sottolineando come, pur con responsabilità politiche nazionali, abbia sempre mantenuto un forte legame con il territorio.

“La sua vita – commenta il Segretario Pd Roberto Solomita a nome di tutto il partito – è stato un esempio luminoso di impegno e passione civile, sia in parlamento che alla guida del Comune di Vignola, così come nel suo impegno in Consiglio provinciale e alla guida dell’Atcm. Una donna attiva in politica, che ha rivendicato i diritti e il ruolo delle donne nei centri decisionali, e che, alla determinazione e agli alti valori ideali che hanno sempre mosso il suo impegno, ha saputo coniugare la necessaria lungimiranza e capacità di fare sintesi tra posizioni differenti. La sua vicenda, le sue parole, la sua determinazione a mettersi a servizio della collettività non saranno dimenticati, e rappresentano uno stimolo per chi, oggi e domani, intenderà impegnarsi mettendosi al servizio della comunità.”