Biomedicale, addio all'imprenditrice Maria Nora Gorni

È venuta a mancare, nella giornata di oggi, l'imprenditrice Maria Nora Gorni. L’azienda Ri.mos da lei fondata a Mirandola nel 1985 l'ha ricordata - in una nota - come “un’imprenditrice illuminata ed eclettica, punto di riferimento importante per il settore biomedicale mirandolese e per l’imprenditoria femminile in generale. È stata presidente di Consobiomed per anni, vincitrice di molti premi, inserita da Forbes Italia fra le principali protagoniste della business community nazionale".

"Da sempre aperta all’innovazione, convinta che dietro ogni cambiamento e difficoltà si celassero nuove e possibili opportunità da cogliere, è stata un’energica ambasciatrice del “Made in Italy” in giro per il mondo. Da sempre, all’amore per il suo lavoro, ha affiancato una trascinante passione per il tango”.

L'Amministrazione Comunale di Mirandola esprime sincere condoglianze, alla famiglia ed agli affetti più cari: "Imprenditrice di successo e donna dall'inesauribile spirito propositivo, Maria Nora ha saputo contribuire allo sviluppo ed al miglioramento delle condizioni sociali ed economiche del distretto".