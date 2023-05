Addio a Mariella Mengozzi, aveva diretto anche il Museo Ferrari di Maranello

E' morta questa mattina Mariella Mengozzi, da cinque anni direttrice del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. Aveva 60 anni.

Nata a Forlì, dopo la laurea in Giurisprudenza e il master in gestione aziendale conseguiti a Bologna, Mariella Mengozzi ha iniziato la sua carriera professionale nell’area Marketing del Gruppo GFT di Torino, dove è diventata poi Sales Manager per la linea di abbigliamento femminile Chiara Boni. Successivamente ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in aziende internazionali come Walt Disney, dove ha collaborato per otto anni in qualità di Licensing Manager e Retail Director, e Ferrari, dove è rimasta complessivamente 12 anni.

Per la Casa di Maranello si è occupata di Marketing e Pianificazione Strategica, Sponsor Management e New Business Development, Comunicazione Corporate e, da ultimo, della direzione della Business Unit "Maranello Experience", che comprende il Museo Ferrari di Maranello e i Factory Tours. Grazie alla esperienza maturata nel settore Automotive, Mariella ha coordinato l’evento celebrativo del 50° Anniversario di Automobili Lamborghini e l’“Ayrton Senna Tribute: 1994-2014” a Imola, per approdare infine come CEO in Quintessence Yachts BV, società olandese licenziataria del marchio Aston Martin per il comparto nautico. Da maggio 2018 è stata Direttore del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino.

"Competenza e passione che hanno contribuito allo sviluppo della Motor Valley grazie anche al suo lavoro per anni al Museo Ferrari di Maranello". Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricorda così, in un messaggio di cordoglio, la “signora dei motori” Mariella Mengozzi, scomparsa a 60 anni dopo una lunga malattia.