Addio a Orestina Zazzarini, punto di riferimento per il nuoto sassolese e regionale

“ Una straordinaria donna che ha dato tantissimo alla nostra Città. Dolcezza, risoluzione, grinta, passione e serietà sono le caratteristiche che chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo percorso ha sicuramente riconosciuto in lei. Il mondo dello sport piange un'immensa perdita."

Con queste parole l’Assessore allo Sport del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri ricorda Orestina Zazzarini. Laureata in scienze motorie, storica segretaria del CONI di Modena e docente del Settore Istruzione Tecnica della FIN, era coordinatrice regionale del nuoto dal 2005. Già allenatrice e presidente del Nuoto Club Sassuolo, è stata una delle figure di riferimento del movimento sportivo modenese e, per i tanti incarichi ricevuti all’interno del CONI dell’Emilia Romagna.

“ A Davide Montepoli – prosegue l’Assessore Ruggeri – all’intera famiglia ed ai tantissimi amici che oggi piangono Orestina, le mie più sincere e sentite condoglianze a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città di Sassuolo”.

“Orestina Zazzarini non è stata solo una dirigente sportiva competente e disponibile, ma è stata a lungo anche un punto di riferimento per tutto il mondo dello sport locale e per il Comune”. Così l’assessora allo Sport del Comune di Modena Grazia Baracchi esprime il cordoglio dell’Amministrazione. “Orestina – continua l’assessora – credeva fortemente nel valore educativo dello sport, nell’importanza di sostenere percorsi formativi per le società e i tecnici-educatori mettendo a disposizione la sua esperienza e competenza. Anche in questi due anni così difficili per il mondo sportivo a causa dell’emergenza sanitaria, il rapporto con l’assessorato allo Sport è stato costante perché abbiamo sempre condiviso che solo lavorando insieme potevamo uscire da questa situazione”.

Così la ricorda il Comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto: "Sempre presente, sempre pronta ad aiutare, a collaborare a trovare soluzioni ad ogni problema. Buona, solare, positiva ma anche guerriera pronta a combattere per ciò in cui credeva. Credeva nello sport e nelle potenzialità di tutti i suoi ragazzi, atleti che allenava o istruttori che formava perché diventassero bravi allenatori, ma soprattutto bravi educatori. Tutti abbiamo apprezzato e attinto da questa sua passione per il nuoto, dalla sua professionalità, e dal suo sapere. Raccontare quanto Ore ha fatto per i ragazzi e per tutti noi è quasi impossibile, servirebbero mille e mille parole, quelle parole con le quali ci affascinava quando apriva corsi, convegni, riunioni e nelle sue lezioni. Una grande perdita difficile da accettare e difficile da riempire".

Il funerale verrà celebrato sabato 15 gennaio alle ore 10.30 presso la chiesa di San Giovanni a Sassuolo (zona Parco), mentre oggi 14 gennaio alle ore 18.30 presso la chiesa di San Giorgio in centro a Sassuolo verrà recitato un rosario.