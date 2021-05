Morte di Fabio Terzilli, cordoglio a Carpi e in Questura

Tanti messaggi di cordoglio per il decesso del poliziotto, scomparso ieri in seguito ad un incidente in moto in via Roosvelt

La Polizia di Stato e la città di Carpi sono stati scossi ieri sera dalla notizia della morte di Fabio Terzilli, vittima di uno scontro con un'auto mentre transitava in moto lungo via Roosevelt, alla periferia nord della città. 45 anni, l'Assistente Capo Coordinatore era in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carpi ed era ben conosciuto in città.

Il Questore Maurizio Agricola, il Dirigente del Commissariato Paola Convertino e tutta la Polizia di Stato della Provincia di Modena "piangono la sua prematura scomparsa e si stringono nel dolore alla famiglia".

Anche il sindaco Alberto Bellelli ha voluto tributare un pensiero all'agente: "Certe notizie non vorresti mai leggerle. Ero abituato a leggere cose belle legate a te. Come pochi giorni fa, quando ti feci i complimenti per il successo di una importante operazione anticrimine. Ci dovevamo prendere un caffè in settimana, per scherzare con la stessa allegria di 20 anni fa, all'Osteria dei Poeti. Mi ricordo che con una birra si passava la serata. E anche adesso, con ruoli e responsabilità diverse, i capelli più bianchi e qualche ruga sulla fronte, quella voglia di sorridere non c'è mai passata - ha aggiunto il sindaco - Chi ti ha conosciuto qui a Carpi non si dimenticherà di te. Hai sempre lasciato il segno. Ciao Fabio, un abbraccio immenso alla tua famiglia ed ai tuoi colleghi".