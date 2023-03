Addio a Loris Casagrandi Bagnaroli, storico volontario Avis

Il volontariato del sangue modenese perde una figura storica e di grande rilievo. All’età di 74 anni è scomparso Loris Casagrandi Bagnaroli, dirigente e volontario dalla metà degli ‘70 dell’Avis comunale di Zocca di cui è stato dal 1981 segretario, poi presidente dal 1990 sino al 1996, continuando poi fino ad oggi il suo impegno come consigliere. Dal 1990 era anche nel Consiglio Direttivo dell’Avis Provinciale di Modena – incarico ricoperto a tutt’oggi – ed ha operato in qualità di responsabile della commissione organizzazione e sviluppo a livello provinciale dal 1990 al 1996. Il suo impegno associativo si è espresso anche a livello regionale, con il ruolo di consigliere dell’Avis Emilia Romagna dal 1996 al 2001.

Dirigente appassionato e capace dotato di una instancabile anima organizzativa, Casagrandi è stato il punto di riferimento imprescindibile a livello locale e provinciale dei principali eventi che hanno caratterizzato la vita dell’associazione. Anche grazie al suo impegno insieme agli avisini di Zocca, Avis è stata sempre presente alle principali manifestazioni locali cercando, ogni volta, di raccogliere nuove adesioni per il volontario del sangue. A livello provinciale è stato tra i fautori della presenza avisina nel territorio della montagna, oltre che organizzatore dei tornei di calcio provinciali e delle 12 edizioni torneo di beach volley nazionale di Rimini. Lo stesso beach volley che per sua iniziativa si è poi spostato nell’appennino modenese, ai bordi delle piscine di Guiglia di Zocca, con corredo delle famose crescentine che con gli altri amici di Zocca sapeva preparare in maniera impareggiabile. Immancabili, poi, le sue presenze alla Pesca Gigante alla Festa del PD dove non è mai mancato con il suo gruppo di fedelissimi. Attivissimo organizzatore, era lucidissimo nel trovare le soluzioni ad ogni problema, ad elaborare strategie sempre vincenti e a catalizzare gruppi di persone grazie al suo carattere gioviale, diretto ed empatico.

L’associazione, ancora incredula, lo ricorda con grande affetto e grande riconoscenza per quello che è stato in grado di fare ma soprattutto per il valore della sua persona e del suo esempio, stringendosi ai suoi famigliari in questo momento di grandissimo dolore.