Addio a Bruno Ghelfi, una vita per lo sport dilettantistico

L’8 febbraio 2022 è venuto a mancare Bruno Ghelfi. La sua scomparsa lascia dolore e tanta tristezza negli sportivi limidesi. Nato nel 1933, dopo una esperienza calcistica che lo portò a giocare da mediano in varie squadre di ottimo livello, compresa una breve presenza nel campionato di serie C, nel 1961 è stato il principale promotore della squadra del F. C. Limidi dove ha anche concluso la sua carriera di giocatore.

Era stato uno dei promotori della richiesta al comune di Soliera di realizzare un campo da calcio a Limidi. Da allora la sua attività, volontaristica, è stata tutta dedicata allo sviluppo dello sport dilettantistico di Limidi con la fondazione nel 1964 della polisportiva Limidi (di cui è stato per anni presidente) che poi successivamente è confluita nell’attuale Centro Polivalente Limidi A.S.D.

Per la sua attività, rivolta principalmente al calcio e con particolare attenzione ai giovani, nel 2006 è stato premiato a Roma da Tavecchio (presidente calcio dilettanti) e da Rossi (presidente calcio professionisti) della Federazione Italiana Gioco Calcio.

Persona mite ma tenace, sempre gentile, sempre disponibile, costantemente presente al campo sportivo per qualsiasi necessità. Sarà ricordato dai limidesi e da tutti coloro che lo hanno conosciuto con affetto, stima ed ammirazione quale esempio.

I funerali avranno luogo venerdì 11 febbraio partendo alle ore 14,30 dal Funeral Home Terracielo di via Lenin 9 a Carpi per la chiesa di Limidi dove alle 15 circa saranno eseguite le esequie.