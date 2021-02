Cordoglio per la scomparsa di Carlo Saetti, amministratore delegato di Opocrin

E' scomparso Carlo Saetti, Vice-Presidente e Amministratore Delegato di Opocrin SpA, azienda produttrice di materie prime ad uso farmaceutico derivate da organi e tessuti animali, con sedi a Modena, Nonantola e Formigine. Imprenditore di successo, Carlo Saetti ha contribuito per anni alla crescita, allo sviluppo e internazionalizzazione di Opocrin SpA rendendola leader mondiale nel suo settore.

Recentemente, insieme con il figlio Federico Saetti, aveva guidato l’azienda attraverso l’acquisizione di LDO SpA portando il gruppo ad un fatturato consolidato nel 2020 di 170 milioni di Euro con più di 250 dipendenti dislocati tra il Quartier Generale Esecutivo di Modena e le quattro sedi produttive del gruppo.

Il Consiglio Di Amministrazione e i dipendenti di Opocrin S.p.A. si uniscono al dolore di Mara Bianchini, Presidente, e di Federico Saetti, Direttore Generale del Gruppo nonché moglie e figlio. “È stato un grande onore per me lavorare fianco a fianco a lui in questi anni. Proseguirò il lavoro iniziato insieme con lo stesso spirito, pienamente consapevole delle responsabilità che questo momento così duro comporta. Farò del mio meglio affinché quella sicurezza che infondeva in ognuno di noi resti viva con il mio operato.” Questo il commento di Federico Saetti nel giorno successivo la scomparsa del padre.