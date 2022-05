Addio a Carlo Savigni, fondatore di Modena Radio City

E' venuto a mancare nelle scorse ore Carlo Savigni, molto conosciuto in città per essere stato uno dei protagonisti della stagione delle radio libere e anche dell'epopea beat, che proprio ha visto proprio Modena come epicentro del fermento musicale e culturale. Savigni aveva 78 anni.

Il suo nome è storicamente legato a Modena Radio City, progetto nato nel 1976 grazie alla passione di Savigni per le tecnologie analogiche che aveva imparato ad apprezzare nel negozio di dischi ed elettrodomestici del padre, in via Canalino a Modena.

Savigni intrecciò le sue vicende con quella degli artisti e dei gruppi della generazione beat, diventando fotografo ufficiale e appassionato delle esibizioni e dei personaggi.