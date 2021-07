Scomparso Mauro Cucconi, protagonista della storia sindacale della Goldoni

E’ scomparso improvvisamente lo scorso venerdì all’età di 74 anni Mauro Cucconi operaio della Goldoni di Carpi e delegato sindacale della Fiom Cgil sin dal 1969 quando fu eletto nel consiglio di fabbrica dell’azienda, e poi nella Rsu.

Cucconi è stato protagonista di primo piano delle lotte e delle vertenze degli anni Settanta nel settore metalmeccanico. Era infatti anche componente del Comitato Direttivo della Fiom Cgil e non sono mai mancati i suoi preziosi contributi e le sue analisi politico-sindacali nelle discussioni dei gruppi dirigenti.

Anche se era in pensione ha continuato a seguire la vertenza della Goldoni sino al passaggio alla Keestrack. Da tempo era nel direttivo della Lega del sindacato pensionati Spi Cgil di Carpi. Nella sua lunga attività sindacale si è distinto per coerenza, tenacia ed esempio per gli altri.

Molti ex colleghi stanno manifestando in queste ore affetto e stima sia sui social che recandosi alle camere ardenti. Il funerale è previsto per domani 13 luglio alle ore 9 presso TerraCielo Funeral Home di Carpi per arrivare al cimitero. La Fiom Cgil porge le più sentite condoglianze ai familiari e si stringe alla moglie Maria Luisa, alla figlia Sandra e al genero Stefano.