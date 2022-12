Lutto, Castelvetro e la Diocesi piangono don Alessandro Garuti

Per 24 anni ha guidato i fedeli di Castelvetro. Lascia un vuoto davvero significativo don Alessandro Garuti, che venerdì 16 dicembre è deceduto all'età di 69 anni.

L'annuncio, dopo i riti sacramentali, è arrivato dall’Arcivescovo Erio Castellucci e il Presbiterio della Diocesi di Modena-Nonantola, le Comunità parrocchiali di Castelvetro e Levizzano, che si stringono ai fratelli Amedeo e Marco, unitamente ai familiari e parenti tutti.

Nato il 28 marzo 1953 a Formigine, don Alessandro Garuti fu ordinato sacerdote dal vescovo Benito Cocchi il 29 settembre 1984, in Duomo a Modena. Ha svolto il suo ministero dall’Appennino alla Bassa, partendo da Santa Caterina (Modena), dove fu cappellano subito dopo l’ordinazione. Visse dunque la sua prima esperienza da parroco nelle comunità di Montefiorino e Casola. Nel 1997 divenne amministratore parrocchiale anche per le parrocchie di Farneta, Gusciola e Rubbiano. Il 15 agosto 1998 divenne parroco di Castelvetro e nel 2020 divenne amministratore parrocchiale di “S. Antonio Diacono Martire” in Levizzano Rangone.

I funerali avranno luogo oggi, lunedì 19dicembre, alle ore 14:30 nella Chiesa parrocchiale di Castelvetro. Dopo la S. Messa si proseguirà per il cimitero locale.